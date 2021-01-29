Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucuyla taksiye binen şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan taksideki yolcunun üst aramasında 758 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan taksideki yolcunun üst aramasında 758 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Caddesi'nde seyreden taksiyi şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yolcu olarak bulunan E.T'nin (35) üzerini ve çantasını arayan ekipler, 758 gram metamfetamin buldu.
E.T. ekiplerce gözaltına alındı, taksi şoförü S.A'nın (62) da ifadesine başvuruldu.
Şüpheli sorgusu için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu