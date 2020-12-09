Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

U.O, B.E, İ.Ş, S.D, B.G. ve M.K'yi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin ev ve araçlarında 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı