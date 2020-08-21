Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan 3 zanlının ev ve araçlarındaki aramalarda, çok miktarda Hint keneviri, içime hazır kurutulmuş esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA