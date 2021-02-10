Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Refah Sokağı'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Sokaktaki bir binada arama yapan ekipler, 502 gram sentetik kannabinoid, 35 gram metamfetamin, 21 ecstasy hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 3 bin 670 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G, D.H, M.Ç, F.K, E.K, A.O.A, C.Ö, D.B, A.K, M.T.Ö. ve E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek