Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Son dakika haberi: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramalarda ise, 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin ve 30 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltında bulunan E.Y., H.Ö., E.Ş. ve Ş.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA