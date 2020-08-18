Son dakika haberleri... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Son dakika haberlerine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 3 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 120 gram metamfetamin, 100 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler, Y.N., Y.N. ve Ö.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA Kaynak: İHA