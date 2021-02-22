Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu araması yapan polis, otomobil lastiğine gizlenmiş kokain ele geçirdi
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Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu araması yapan polis, otomobil lastiğine gizlenmiş kokain ele geçirdi

22.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:20
Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu araması yapan polis, otomobil lastiğine gizlenmiş kokain ele geçirdi

Son dakika gündem haberi: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, bir otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilogram kokain de ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, R.K, K.D. ve O.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İ.K'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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