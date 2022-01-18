Bursa'da 3 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 3 katlı boş binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.