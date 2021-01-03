Son dakika haberleri: Bursa'da Türk Kızılay'dan kısıtlamada görevli polislere sıcak çorba desteği
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Son dakika haberleri: Bursa'da Türk Kızılay'dan kısıtlamada görevli polislere sıcak çorba desteği

03.01.2021 03:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 03:30
Son dakika haberleri: Bursa'da Türk Kızılay'dan kısıtlamada görevli polislere sıcak çorba desteği

Son dakika haber... Türk Kızılay Yıldırım İlçe Şubesi yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, görevli polisleri ziyaret etti.

Türk Kızılay Yıldırım İlçe Şubesi yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, görevli polisleri ziyaret etti.

İlçedeki kontrol noktalarını gezen Şube Başkanı Engin Bozbey ve 20 kişilik ekibi, sıcak çorba, çay ve tatlı ikramında bulundu.

Türk Kızılay çalışanları, polis ekiplerine görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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