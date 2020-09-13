Son dakika haberleri! Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü
13.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:46

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Halim Apak'ın kullandığı plakasız traktör, kırsal Mahaller Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktör römorkunun altında kalan sürücünün oğlu Muhammet Apak (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Apak'ın cenazesi Orhaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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