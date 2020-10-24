Son dakika haberleri... Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
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Son dakika haberleri... Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)

24.10.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:07
Son dakika haberleri... Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)

Son dakika haberi... SÜRÜCÜ YAKALANDI, CEZA UYGULANDINilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Çalı yolunda, otomobil sürücüsünün hız yaparak diğer araçlara makas atmasıyla trafikte tedirginlik yaratmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, CEZA UYGULANDI

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Çalı yolunda, otomobil sürücüsünün hız yaparak diğer araçlara makas atmasıyla trafikte tedirginlik yaratmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 40 güvenlik kamerası ve benzer 200 otomobili inceleyen polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını da inceleyerek, trafikte tehlike saçan aracın A.F.A.'ya ait 16 AEF 758 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Otomobil sürücüsüne, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 1228 TL idari para cezası uygulandı.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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