Son dakika haberleri: Bursa'da toplu taşıma araçlarına korona denetimi
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Son dakika haberleri: Bursa'da toplu taşıma araçlarına korona denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Son dakika haberleri: Bursa'da toplu taşıma araçlarına korona denetimi
02.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:02

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Trafik ekipleri Bursa'nın dört bir yanında toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Bir çok toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafeye uyulduğu görülürken, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin pandemi süresince yapmış olduğu denetimleri son zamanlarda artan ölüm ve vaka sayısına bağlı olarak arttırdığı öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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