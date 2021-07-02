Son dakika haberleri... Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kestel ilçesinde Z.A. ve C.T'nin ellerinde bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen tabloyu satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Derekızık Mahallesi'nde söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Zanlılar gözaltına alınırken, tarihi eser özelliği taşıyan tablo da Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir