Son dakika haberleri | Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç örgütü kurdukları ve yönettikleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Zanlılardan 1'i savcının talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 11 şüpheli ise adliyeye getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö, Ö.D, K.P, M.A. ve A.E.S, tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 şüpheliye yönelik 7 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, ekipler 16 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi yakalamıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve iki senet ele geçirilmişti.