Son dakika haberleri | Bursa'da sosyal mesafesiz düğün kameralara yansıdı
Son dakika haberi... Bursa'da korona virüsü hiçe sayıp sokakta çiftetelli oynadılar.
23.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:41
Bursa'da korona virüsü hiçe sayıp sokakta çiftetelli oynadılar. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da bir düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan çiftetelli oynayan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bazı vatandaşların maske taktığı görülürken, bazıları ise maskesiz ve mesafesiz çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.
(İHA)
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Kaynak: İHA