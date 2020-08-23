Son dakika haberleri | Bursa'da sosyal mesafesiz düğün kameralara yansıdı Son dakika haberi... Bursa'da korona virüsü hiçe sayıp sokakta çiftetelli oynadılar.

Bursa'da korona virüsü hiçe sayıp sokakta çiftetelli oynadılar. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da bir düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan çiftetelli oynayan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bazı vatandaşların maske taktığı görülürken, bazıları ise maskesiz ve mesafesiz çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA