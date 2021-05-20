Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arapzade Mahallesi'nde B.A. (26) ile S.D. (27) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında bulunan bıçakla arkadaşı B.A'ya saldırdı.

Daha sonra evine giderek pompalı tüfek alan B.A. önce S.D'ye daha sonra etrafa rastgele ateş etti.

S.D, bacağından yaralanırken silahtan çıkan saçmalar bir hafif ticari araç, bir minibüs ve bir otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.D, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken B.A ise gözaltına alındı.

B.A'nın daha önceden uyuşturucu kullanmak ve farklı suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk