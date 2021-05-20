Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arapzade Mahallesi'nde B.A. (26) ile S.D. (27) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında bulunan bıçakla arkadaşı B.A'ya saldırdı.

Daha sonra evine giderek pompalı tüfek alan B.A. önce S.D'ye daha sonra etrafa rastgele ateş etti.

S.D, bacağından yaralanırken silahtan çıkan saçmalar bir hafif ticari araç, bir minibüs ve bir otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.D, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken B.A ise gözaltına alındı.

B.A'nın daha önceden uyuşturucu kullanmak ve farklı suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 04:50:52. #1.15#

title