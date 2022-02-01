Son dakika haberleri | Bursa'da, sazlık alanda çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. İznik Gölü kıyısındaki sazlık alandan duman çıktığını gören mahalleli durumu jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Lodosun da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.