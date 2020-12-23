Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

23.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:22
Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberlerine göre Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mümin A. (41) yaşamını yitirdi.

Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51) ve Mehmet S'nin (62) de hayatını kaybettiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kent genelindeki hastanelerde alkolden zehirlenen 13 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Mbwana Samatta Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Otomobil İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:54:14. #1.14#
title