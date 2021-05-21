Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa-İzmir karayolu otoban çıkışında meydana gelen kazada aynı yönde seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

Bursa-İzmir karayolu otoban çıkışında meydana gelen kazada aynı yönde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-İzmir karayolu otoban çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan otobana bağlanan 16 SBE 66 plakalı otomobilin sürücüsü Onur İ., yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasında dönmeye başladı. O sırada İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 16 EJ 781 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ö. önce yolun ortasındaki araca ardından da bariyerlere çarptı.

Kazada Onur İ.'nin otomobilindeki Zehra İ., Mualla K. ile diğer araçtaki Ali Ö., Nur Ö., Merve K., Hatice K. ve Büşra K. yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler güvenlik ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen ekipler araçlardaki yaralıların daha rahat çıkarılması için itfaiyeye de haber verdi. İtfaiyenin de yardımıyla çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bursa'da sağanak yağışla gelen kazada 7 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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