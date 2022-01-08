Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'da pompacıların tekme tokat ve yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da pompacıların tekme tokat ve yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Benzinliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca gaz dolduran pompacıyla arkadan gelerek laf atan diğer pompacı ilk sözlü tartışmaya başladı. Sonrasında iki pompacı tekme tokat birbirine girdi. Araya diğer çalışanların girmesiyle kavga sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'da pompacıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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