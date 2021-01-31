Son dakika haberleri: Bursa'da polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
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Son dakika haberleri: Bursa'da polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

31.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:40
Son dakika haberleri: Bursa'da polisten serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Son dakika habere göre Bursa'da polis, 5 yaşına giren serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Bursa'da polis, 5 yaşına giren serebral palsi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Kaynak Sokak'taki evde yaşayan Resul Şana, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak polisleri çok seven 5 yaşına girecek serebral palsi hastası oğlu Mehmet Akif'in doğum günü için bir ekibin eve gelip sürpriz yapılmasını istedi.

Şana'nın ricasını kırmayan ekipler, pastayla ailenin yaşadığı eve gitti, Mehmet Akif'in doğum gününü kutladı.

Polisleri karşısında görünce mutluluk yaşayan çocuk, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Polislere bir süre sohbet eden Mehmet Akif, polisin kelepçesini inceledi, kepini kafasına taktı.

Baba Resul Şana, gazetecilere, oğlunun polislere büyük hayranlık duyduğunu belirterek, "Çok duygulandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İlk defa böyle bir şey yaptık. Çocuğumuz hasta olduğu için onu ne kadar mutlu edebilirsek bizim için daha güzel. Polisler gelince çocuğumuz çok mutlu oldu. Polislerin gelmesi onun isteğiydi." dedi.

Mehmet Akif de büyüyünce polis olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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