Son dakika haber! Polisin baskın yaptığı lokalin işletmecisinden "Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu" savunması
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Son dakika haber! Polisin baskın yaptığı lokalin işletmecisinden "Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu" savunması

05.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:40

Son dakika gündem haberi: Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir dernek lokalinde bulunan 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir dernek lokalinde bulunan 27 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletmeci, iş yerinin neden açık olduğunu soran polislere, televizyon izlemediğini, kapalı olması gerektiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir dernek lokalinin açık olduğunu tespit etti.

Kepengi yarıya kadar kapalı olan iş yerine giren ekipler, içeride 27 kişinin bulunduğunu gördü.

Lokalin işletmecisi M.Ö, iş yerinin neden açık olduğunu soran polislere, televizyon izlemediğini, kısıtlamalar kapsamında kapalı tutulması gerektiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulan lokalde, kaçak elektrik kullanıldığı da anlaşıldı.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları için toplam 85 bin 50 lira ceza verilen 27 kişiden 2'si çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Son dakika haber! Polisin baskın yaptığı lokalin işletmecisinden 'Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu' savunması
Son dakika haber! Polisin baskın yaptığı lokalin işletmecisinden 'Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu' savunması
Son dakika haber! Polisin baskın yaptığı lokalin işletmecisinden 'Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu' savunması
Son dakika haber! Polisin baskın yaptığı lokalin işletmecisinden 'Kapalı olması gerektiğinden haberim yoktu' savunması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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