Son dakika haberleri... Bursa'da polis ekipleri, yangına karşı orman denetimi yapıyor
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Son dakika haberleri... Bursa'da polis ekipleri, yangına karşı orman denetimi yapıyor

Son dakika haberleri... Bursa'da polis ekipleri, yangına karşı orman denetimi yapıyor
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda yangına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda yangına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Yunus timleri, çevik kuvvet personeli, asayiş ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve atlı polisler, sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla devriye görevi ifa ediyor.

Piknik ve mesire alanlarını kontrol eden ekipler, ateş yakan vatandaşları uyararak bilgilendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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