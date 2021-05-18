Son dakika haberleri... Bursa'da pencereden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın 1. kat penceresinden sarkan 3 yaşındaki Hüseyin Elhalef, dengesini kaybederek 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Meydana gelen olayda yaralanan 3 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan minik Hüseyin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek