Son dakika haberleri... Bursa'da pencereden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri... Bursa'da pencereden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Bursa'da pencereden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın 1. kat penceresinden sarkan 3 yaşındaki Hüseyin Elhalef, dengesini kaybederek 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Meydana gelen olayda yaralanan 3 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan minik Hüseyin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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