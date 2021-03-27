Son dakika haber | Parktaki demir oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber | Parktaki demir oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bursa'da parkta oynarken demir oyuncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Bursa'da parkta oynarken demir oyuncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesi'ndeki parka giden ve bir oyuncağa tırmandığı sırada ayağı kayan M.A.T (9), sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine düştü.

Ablası K.T. ve çevredekiler, sıkışan M.A.T'yi tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkartamadı.

Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı parça parça keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, evine götürüldü.

Son dakika haber | Parktaki demir oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Parktaki demir oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Parktaki demir oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Parktaki demir oyuncakta sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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