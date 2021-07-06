Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
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Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... YOL KISMEN TRAFİĞE AÇILDIBursa'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını hafif ticari aracın sürücüsünün kimliği belli oldu.

YOL KISMEN TRAFİĞE AÇILDI

Bursa'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını hafif ticari aracın sürücüsünün kimliği belli oldu. Sürücünün Özer Ulutaş (55) olduğu belirlendi. Bu arada, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Orhangazi- İznik karayolu ise kısmen trafiğe açılırken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),


Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey

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