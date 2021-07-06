BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
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BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

BURSA'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi- İznik karayolu Keramet Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belli olmayan 16 BN 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 BGU 11 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki 3 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Orhangazi- İznik karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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