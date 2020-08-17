Son dakika haberleri... Bursa'da orman yangını (4) Son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 60 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılarak, söndürme çalışmalarına başlandı.Ayrıca, yangına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 30 araç ve 50 personel, Nilüfer Belediye Başkanlığı'na ait 5 tanker, Mudanya Belediye Başkanlığı'na ait 2 tanker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 4 araç ve 20 personel olmak üzere toplam 65 araç ve 142 personel ile müdahale edildi.

Açıklamada ayrıca, "Meydana gelen orman yangınının madde bağımlısı V.O tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş olup, ilgili şahsın örgütsel kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmekte" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA