Son dakika! Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda yangın çıktı
Son dakika gelişmesine göre Bursa'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) bir depoda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) bir depoda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'ndaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen işçilere olay yerinde ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler