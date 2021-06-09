Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bursa'da kaldırımda yürüyen bir yaya, kaza yapıp yoldan çıkarak üzerine doğru gelen aracın altında kalmaktan ağaç sayesinde kurtuldu.

Bursa'da kaldırımda yürüyen bir yaya, kaza yapıp yoldan çıkarak üzerine doğru gelen aracın altında kalmaktan ağaç sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişi, ana yol üzerinde kaza yapan otomobillerden birinin çarpışma sonucu önce kaldırıma, daha sonra da ağaca çarparak durması sonucu son anda ölümden döndü. İki araçta maddi hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen kişinin kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o ânlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:33:18. #1.15#

title