Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda yangın çıktı. Meraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın öğle saatlerinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 3 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısında meydana geldi. iddiaya göre, oksijen ile demir kesimi yapılırken, saat 16.30 sularında yangın çıktı. Öğrencilerin bulunmadığı sırada yurtta çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangına merdivenli araçlarla ve içeriden müdahale edildi. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülerek meraklı gözlerle izledi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangın sonucu yurtta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Salih Bilal Asla/ İHA)

Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın
Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın
Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın
Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın
Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun ortasındaki köpeği ezip geçen sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Yolun ortasındaki köpeği ezip geçen sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kız arkadaşıyla sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayıp baygınlık geçirdi
Kız arkadaşıyla sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayıp baygınlık geçirdi
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bursa'da öğrenci yurdunda korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 18:11:13. #1.16#

title