Son dakika haberleri | Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri | Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri | Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızları yakalarken, motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçen İznik polisi, hırsızları kısa sürede yakaladı. Çalınan üç motosikletin izini süren polis, ilçenin belirli noktalarında bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Motosiklet çalma anı kameralar tarafından görüntülendi. Polis, Yenişehir ilçesinden gelen H.İ.K. (16) ve Ferhat İ'yi (21) gözaltına aldı. Zanlılardan H.İ.K. tutuklandı. Polis 3 motosiklet ise sahiplerine teslim etti. - BURSA

Son dakika haberleri | Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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