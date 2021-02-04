Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Sinanbey Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Mesaileri devam eden fabrika çalışanları, yangın büyümeden dışarı çıkarken, bir işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen T.B'ye olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında müdahale edildi.
Yangın nedeniyle mobilya fabrikasında hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek