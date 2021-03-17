Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
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Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü

17.03.2021 03:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 04:02

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikası, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikası, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından küle dönen fabrikada yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında, gece yarısı yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Alevlerin fabrikayı sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü mobilya fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Bursa'da mobilya fabrikası yangında küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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