Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi - Haberler
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Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi 2 katlı binada bulunan mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi alev alev yandı Bursa'da 2 katlı mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

2 katlı binada bulunan mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

BURSA - Bursa'da 2 katlı mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında 2 katlı bina alev topuna dönerken yanında bulunan 5 katlı ikamet tahliye edildi.

Yangın, 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın içinde bulunan mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı alev topuna çevirdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 katlı binanın yanında bulunan 5 katlı ikamet ise tahliye edildi. UEDAŞ ve Doğalgaz ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bulundu. Binanın çatısı tamamen çökerken zaman zamanda patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saat süren söndürme çalışmasının ardından tamamen kontrol altına alırken yangında herhangi yaralanan ve dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

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