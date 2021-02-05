Son dakika haberleri... Bursa'da merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
05.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:59
Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merdiven boşluğuna düşen küçük çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merdiven boşluğuna düşen küçük çocuk ağır yaralandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta, M.S.C. (8) bir binanın ikinci katından merdiven boşluğuna düştü.
Çocuğun ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.S.C'yi ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
M.S.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek