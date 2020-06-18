Son dakika haberleri: Bursa'da maske zorunlu hale getirildi
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Son dakika haberleri: Bursa'da maske zorunlu hale getirildi

Son dakika haberine göre Bursa Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında il sınırları içerisinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri: Bursa'da maske zorunlu hale getirildi
18.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:21

Bursa Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında il sınırları içerisinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.06.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile İlimizde 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu, 16.06.2020 tarih 83 nolu il Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçeleri sınırları içerisinde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. 17 Haziran 2020 tarihinde toplanan Bilim Kurulunun tavsiye kararlarına istinaden korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tibbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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