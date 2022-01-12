Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da liseli kızların saç saça kavgasını polis ekipleri copla müdahale ederek ayırdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da liseli kızların saç saça kavgasını polis ekipleri copla müdahale ederek ayırdı. Arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da lisede okuyan 20 kişilik kız grubu yan bakma meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kız birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cop ve biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada izleyenler tarafından tepki topladı. - BURSA

Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberleri! Bursa'da liseli kızların meydan savaşı kameraya böyle yansıdı

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

 Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı

Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı

 Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title