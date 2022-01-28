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Son dakika haberleri | Bursa'da koronavirüs tedavisi gören kanser hastası doktor hayatını kaybetti

AA, Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Son dakika haberleri | Bursa'da koronavirüs tedavisi gören kanser hastası doktor hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Bursa'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Zehra Öztürk, kanser ve koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Zehra Öztürk, kanser ve koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Zehra Öztürk (50), meme kanseri tedavisi de görürken Kovid-19'a yakalandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Öztürk, önceki gün hayatını kaybetti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yıldırım Güllük Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Zehra Öztürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek ebediyete irtihal etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Zehra Öztürk, Yıldırım, Kanser, Bursa, Güncel, Haber

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