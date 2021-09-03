Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'da akşam saatlerinde çalılık alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Bursa'da akşam saatlerinde çalılık alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Olası bir facia olmadan itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren bir çalışma ile binalara sıçramadan söndürdü. Kasıtlı yaktıkları iddia edilen İsmail K., Ünal B. ve İrem Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Bursa'da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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