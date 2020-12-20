Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
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Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı

20.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:43
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı

Son dakika haberler: BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, önce bir okulun bahçesinde, ardından da mahallede yeşil alanda maç yapan ve izleyen seyircilerden oluşan çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grubun polis ekiplerini görünce kaçtığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep...

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, önce bir okulun bahçesinde, ardından da mahallede yeşil alanda maç yapan ve izleyen seyircilerden oluşan çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grubun polis ekiplerini görünce kaçtığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 genç, önce bir bir okulun bahçesinde, ardından da mahalledeki yeşil alanda maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup ise maçı izlemek için okulun etrafında toplandı. Koronavirüs önlemlerini ihlal eden kalabalık grubun, maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Gençleri gören vatandaşlar ise 155'i arayarak, gençlerin kısıtlamayı ihlal ettiği ihbarında bulundu.İhbar üzerine bölgeye giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini gören gençler, kaçmaya başladı. Kısıtlamada, iki farklı bölgede maç yapan kalabalık grubun polis sirenlerini duyunca kaçtığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı
Son dakika haberleri: Bursa'da, kısıtlamayı ihlal edip maç eden gençler, siren sesi ile kaçıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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