Son dakika haberleri: Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yapıldı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlemde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

Ekipler, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde gezen şahsı durdurarak izin belgesini sordu. İzin belgesi bulunmayan Cahit G. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT)'sini kontrol eden ekipler, hırsızlıktan aranması olduğunu öğrendi.

Hakkında işlem yapılan Cahit G. gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde de denetimlerini sürdüren bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden C.Ç. ve N.V. isimli şahısları durdurarak izin belgelerini sordu.

İzin belgelerinin olmadığını belirten şahısların durumundan şüphelenen ekipler, C.Ç. ve N.V'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler, haklarında işlem yaptıklaprı C.Ç ve N.V'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek