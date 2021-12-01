Son dakika haberleri! Bursa'da kaza sonrası meydana gelen kavga kameralara yansıdı

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da araçların kaza yapması yüzünden Kavga eden iki grup kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaza yapan iki aracın sürücüsü anlaşamayınca sözlü tartışmaya başladı. Daha sonra yerini kavgaya bırakan olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - BURSA