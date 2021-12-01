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Son dakika haberleri! Bursa'da kaza sonrası meydana gelen kavga kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Bursa'da kaza sonrası meydana gelen kavga kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre Bursa'da araçların kaza yapması yüzünden kavga eden iki grup kameralara yansıdı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da araçların kaza yapması yüzünden Kavga eden iki grup kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaza yapan iki aracın sürücüsü anlaşamayınca sözlü tartışmaya başladı. Daha sonra yerini kavgaya bırakan olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - BURSA

Son dakika haberleri! Bursa'da kaza sonrası meydana gelen kavga kameralara yansıdı

Son dakika haberleri! Bursa'da kaza sonrası meydana gelen kavga kameralara yansıdı

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