Son dakika haberleri... Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
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Son dakika haberleri... Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu

Son dakika haberleri... Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bursa'da Alzheimer hastası 88 yaşındaki kayıp emekli polis Bekir Girgin ormanlık alanda bulundu.

Bursa'da Alzheimer hastası 88 yaşındaki kayıp emekli polis Bekir Girgin ormanlık alanda bulundu.

Gemlik Küçük Kumla Mahallesi'nde kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası emekli polis Bekir Girgin dağ yolunda bulundu. Polis, jandarma ve MAG-DER kurtarma ekipleri ve İHH destekli arama kurtarma ekipleri tarafından aranan Girgin, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Girgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
Son dakika haberleri... Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
Son dakika haberleri... Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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