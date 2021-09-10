Son dakika haberleri | Bursa'da kavgada darbedilen kişi hastanede öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Bursa'da kavgada darbedilen kişi hastanede öldü

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bursa'da kavgada darbedilen kişi hastanede öldü

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İznik ilçesinde kavgada darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kavgada darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1 Eylül'de Atatürk Caddesi Ayasofya Camisi'nin bahçesinde İbrahim Akkuş (48), A.Ö. (32) ve E.D. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ağır yaralanan Akkuş, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden Akkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.D'nin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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