Son dakika haberleri... Bursa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri... Bursa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bursa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Sıracevizler Mahallesi'nde Yalçın M. (35), Yusuf U. (35) ve Muzaffer K'yi (27) birlikte kaldıkları evlerinde baygın bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, ev sakinlerinin ısınmak için kova içinde kömür yaktıklarını ve sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

İlk müdahalenin ardından 3 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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