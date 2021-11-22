Son dakika haberleri! Bursa'da jandarmadan servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

BURSA (İHA) - Bursa'da jandarma ekipleri okul servisleri ve okul çevrelerinde denetim yaptı. Bin 470 aracın kontrol edildiği denetimlerde 23 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servisleri ve okul çevrelerinde denetim yaptı. 431 personel ile 75 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimde 7 bin 748 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) kontrol edildi. Okul çevresinde yapılan denetimler sırasında ise çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Bin 470 araç kontrol edilirken, 23 araç trafikten men edildi. 1 sürücü belgesi ise geri alındı. - BURSA