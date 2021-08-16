Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti

Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bursa'nın ormanlık alanlarında 24 saat yangın nöbeti tutuyor. Ormanlık alanlara piknik yapmaya gelen vatandaşlar, ateş yakmamaları hususunda ekipler tarafından ikaz ediliyor.

(İHA)

Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Haluk Levent Yıldız Tilbe Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Merve Çoban Caner Erkin Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:06:52. #1.14#

title