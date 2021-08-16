Son dakika haberi | Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Son dakika haberi: Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor.
Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bursa'nın ormanlık alanlarında 24 saat yangın nöbeti tutuyor. Ormanlık alanlara piknik yapmaya gelen vatandaşlar, ateş yakmamaları hususunda ekipler tarafından ikaz ediliyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı