Son dakika haberleri... Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
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Son dakika haberleri... Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Son dakika gündem haberi... Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
27.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:22

Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
CANSEVİM: sabah sürekli ambulanslar geçiyordu allah yakınlarına sabır versin
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