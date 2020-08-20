Son dakika haberleri | Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede
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Son dakika haberleri | Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek, yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken, yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri | Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede
20.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:06

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek, yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken, yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A.'nın bomba yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bursa İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde video görüntü çekip, kırmızı renk bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.'nın, 2017- 2018 yıllarında, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına eylemler yaptığı saptandı. 

EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTIB.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada; çekyat altına gizlenmiş, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı, 8'e yükseldi. 'HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI'B.A.'nın ifadesinde, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve "DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yerini yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.LARI ORTAYA ÇIKTIB.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken, çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. B.A. ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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